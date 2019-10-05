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  4. И все-таки она вертится: оптическая иллюзия с лестницей «сломала мозг» пользователям сети

И все-таки она вертится: оптическая иллюзия с лестницей «сломала мозг» пользователям сети

, 19:44 Видео 182

Интернет-пользователи запутались, пытаясь разобраться — двигается лестница на миланском стадионе «Сан-Сиро» или стоит на месте.

Фото: РИА Новости /Антон Денисов

Архитектурное решение винтовой лестницы «Сен-Сиро» — стадиона в Милане — «сломало мозг» пользователям сети. Жаркие споры разгорелись среди тех, кто попытался разобраться, кто или что на самом деле двигается — лестница или люди.

«Наблюдая за людьми, покидающими „Сен-Сиро“, начинаю думать, что вся спиралевидная конструкция вращается», — написал автор поста.

Публикация «оптической иллюзии» в Twitter собрала более 60 тысяч лайков, передает «Экономика сегодня» и множество подписей. При этом мнения пользователей разделились — одни утверждали, что двигается сама лестница по принципу эскалатора, другие склонялись к мнению о невозможности такого технологического решения.

Так или иначе, все пользователи сошлись в одном — архитектор спортивного сооружения практически гений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оптическая иллюзия наградила невесту огромной «пятой точкой».

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