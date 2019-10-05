«США серьезно отстают»: Военный эксперт о современных военных технологиях РФ

Военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин в беседе в URA.RU отметил, что Россия имеет два преимущества в случае нанесения ядерного удара по стране. По его словам, Москва получит несколько десятков минут для принятия решения за счет современных военных технологий и нравственного потенциала командования.

« Мы сегодня обладаем теми высокими технологиями, которые применяются в создании современных образцов вооружения, и в этом уже ни у кого нет сомнений. По некоторым параметрам США серьезно отстают от нас. Но здесь заложены не только высокие технологии, но и нравственный потенциал нашего руководства », — сказал Андрей Кошкин.

Специалист подчеркнул, что миролюбивые позиции руководства страны являются основой технологий, которые способствуют обеспечению национальной безопасности.

Андрей Кошкин отметил, что необходимо прислушиваться к словам главы российского государства о способности Москвы отразить любую угрозу.

« В эту формулировку и вкладываются эти десятки минут, о которых идет речь », — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ВКС рассказали, сколько времени нужно РФ для нанесения ответного ядерного удара.