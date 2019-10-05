«США серьезно отстают»: Военный эксперт о современных военных технологиях РФ

Военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин в беседе в URA.RU отметил, что Россия имеет два преимущества в случае нанесения ядерного удара по стране. По его словам, Москва получит несколько десятков минут для принятия решения за счет современных военных технологий и нравственного потенциала командования.
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Специалист подчеркнул, что миролюбивые позиции руководства страны являются основой технологий, которые способствуют обеспечению национальной безопасности.
Андрей Кошкин отметил, что необходимо прислушиваться к словам главы российского государства о способности Москвы отразить любую угрозу.
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Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ВКС рассказали, сколько времени нужно РФ для нанесения ответного ядерного удара.