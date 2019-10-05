Почему нельзя убирать дом в пятницу и воскресенье

В старину верили: уборка в доме — не просто способ облагородить помещение, в этот процесс вкладывали куда больше смысла. Домашняя работа, сделанная не по правилам, может повлечь за собой существенные проблемы, считали наши предки и описали массу связанных с тем суеверий, пишет podrobnosti.ua.

Так, уборка на закате может принести в дом неприятности — в это время хозяйки вместе с грязью вымывают из жилья финансовое благополучие, здоровье, удачу и прочие семейные блага. Более того, если речь идет о деньгах, восстановить финансовые потоки после такой уборки вряд ли получится. Даже если у вас была вечеринка, не спешите делать уборку, проводив гостей — ради собственного благополучия придется перетерпеть одну ночь.

Заниматься хозяйством ночью и того хуже: можно привлечь злых духов. Отсюда, считали предки, в доме могут вспыхнуть скандалы, а обитатели жилища почувствуют упадок сил.

Мыть полы желательно утром. Сама уборка в это время пройдет легко, а в доме воцарится чистота и порядок. Еще лучше затеять этот процесс на растущую Луну. Когда же она идет на убыль, домашние дела, напротив, следует заканчивать.

Наиболее подходящим временем для домашних дел является первая половина четверга и утро субботы. Во вторник или среду мойте полы, чтобы сохранить в жилье чистый воздух. А наводить порядок в пятницу и воскресенье даже утром не стоит. Из дома, согласно поверью, уйдут гармония и финансы. В последний день недели нужно отдыхать и посвящать время духовному развитию.

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