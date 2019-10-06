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  4. Гороскоп на 6 октября: Рыбы, пора вырвать сорняки из сада

Гороскоп на 6 октября: Рыбы, пора вырвать сорняки из сада

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6 октября звезды советуют некоторым представителям знаков зодиака перестать находиться в роли наблюдателя, а начинать действовать.

Фото: 5-tv.ru

Лев, поднимите бокал сока за появление проблем в вашей жизни, ведь именно они сделали вас мудрее и сильнее. Весы, не верьте всему, что слышите. Копайте глубже и открывайте новые истины. Рыбы, это время для радости, праздника и смеха. Приложите усилия, чтобы сознательно сделать свою жизнь лучше.

♈ Овен

Овен, используйте этот день, чтобы укрепить свою энергию и осуществить идеи, которые заставляют вас чувствовать удовлетворение. Вас ждут новые возможности, но результат зависит всецело от вас.

Космический совет: делайте маленькие шаги в правильном направлении.

♉ Телец

Тельцы, ждите нового старта, который поможет вас приблизиться к исполнению заветной мечты. Не бойтесь проявлять инициативу, удача сегодня на вашей стороне, главное ее не спугнуть. Постарайтесь провести день в расслаблении — сходите в кино или устройте встречу с друзьями.

Космический совет: никогда не поздно начать все сначала.

♊ Близнецы

Близнецы, присмотритесь к своему окружению. Постарайтесь провести этот день в компании тех людей, которые вам приятны. Это поможет зарядиться позитивной энергией на всю следующую неделю.

Космический совет: друзья познаются не только в беде.

♋ Рак

Раки, вы уже довольно давно находитесь в роли наблюдателя. Может пришло время стать главным действующим лицом? В этом вам помогут духовные практики — попробуйте помедитировать или же составить конкретный план.

Космический совет: действуйте.

♌ Лев

Лев, поднимите бокал сока за появление проблем в вашей жизни, ведь именно они сделали вас мудрее и сильнее. Сейчас вы полны решимости воплощать свои задумки в реальность, творить и креативить. К сожалению, не все поддержат ваши идеи, но разве это важно?

Космический совет: у вас есть все для того, чтобы победить.

♍ Дева

Дева, октябрь пахнет любовью. Если вы находитесь в паре, то настала пора несколько приукрасить ваши отношения, устройте свидание своей половинке. Если вы одиноки, то шансы встретить будущего партнера крайне велики. Главное не заморачивайтесь по пустякам.

Космический совет: время любить и быть любимым.

♎ Весы

Весы, не верьте всему, что слышите. Копайте глубже и открывайте новые истины. Связь с вашей религиозной или духовной стороной станет важной темой для вас в этот день. Постарайтесь пообщаться с теми, кому доверяете.

Космический совет: духовные практики.

♏ Скорпион

Скорпион, бывают ситуации, когда мы выбираем совсем не то, что нам нужно. Этот день потребует от вас серьезного самоанализа. Задумайтесь о тех действиях, которые вы совершали в последнее время, подумайте, нет ли в них просчета.

Космический совет: проверьте сами себя.

♐ Стрелец

Стрелец, возможно вы задаете себе слишком высокую планку и именно с этим связаны ваши разочарования. Попробуйте убрать гордыню, простите тех, на кого держите обиду, позвоните родителям или наставникам. Вы сами увидите, как мир приобретет совсем другой оттенок.

Космический совет: держите эго в узде.

♑ Козерог

Козерог, вы зачем-то решили себя ограничивать в каких-то вещах. Понятно, что таким образом пытаетесь доказать себе наличие силы воли, однако не стоит забывать, что в этом теле вы живете один раз. Разве стоят эти ограничения ваших нервов?

Космический совет: реализуйте свой потенциал.

♒ Водолей

Мы празднуем наши победы с большим апломбом, но что происходит, когда мы оказываемся в беде? Рассматривайте эту неудачу как поворотный момент, Водолей, мудрость и взвешенный подход поможет справиться с любыми невзгодами.

Космический совет: воспринимайте неудачи как шанс.

♊ Рыбы

Рыбы, это время для радости, праздника и смеха. Приложите усилия, чтобы сознательно сделать свою жизнь лучше. Внимательно присмотритесь к вашему кругу общения. Все ли они готовы протянуть вам руку помощи в трудную минуту? Может быть пора вырвать сорняки из сада? Действуйте!

Космический совет: окружите себя достойными людьми.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 октября.

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Гороскоп на 6 октября: Рыбы, пора вырвать сорняки из сада

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