Гороскоп на 6 октября: Рыбы, пора вырвать сорняки из сада

Лев, поднимите бокал сока за появление проблем в вашей жизни, ведь именно они сделали вас мудрее и сильнее. Весы, не верьте всему, что слышите. Копайте глубже и открывайте новые истины. Рыбы, это время для радости, праздника и смеха. Приложите усилия, чтобы сознательно сделать свою жизнь лучше.
♈ Овен
Овен, используйте этот день, чтобы укрепить свою энергию и осуществить идеи, которые заставляют вас чувствовать удовлетворение. Вас ждут новые возможности, но результат зависит всецело от вас.
Космический совет: делайте маленькие шаги в правильном направлении.
♉ Телец
Тельцы, ждите нового старта, который поможет вас приблизиться к исполнению заветной мечты. Не бойтесь проявлять инициативу, удача сегодня на вашей стороне, главное ее не спугнуть. Постарайтесь провести день в расслаблении — сходите в кино или устройте встречу с друзьями.
Космический совет: никогда не поздно начать все сначала.
♊ Близнецы
Близнецы, присмотритесь к своему окружению. Постарайтесь провести этот день в компании тех людей, которые вам приятны. Это поможет зарядиться позитивной энергией на всю следующую неделю.
Космический совет: друзья познаются не только в беде.
♋ Рак
Раки, вы уже довольно давно находитесь в роли наблюдателя. Может пришло время стать главным действующим лицом? В этом вам помогут духовные практики — попробуйте помедитировать или же составить конкретный план.
Космический совет: действуйте.
♌ Лев
Лев, поднимите бокал сока за появление проблем в вашей жизни, ведь именно они сделали вас мудрее и сильнее. Сейчас вы полны решимости воплощать свои задумки в реальность, творить и креативить. К сожалению, не все поддержат ваши идеи, но разве это важно?
Космический совет: у вас есть все для того, чтобы победить.
♍ Дева
Дева, октябрь пахнет любовью. Если вы находитесь в паре, то настала пора несколько приукрасить ваши отношения, устройте свидание своей половинке. Если вы одиноки, то шансы встретить будущего партнера крайне велики. Главное не заморачивайтесь по пустякам.
Космический совет: время любить и быть любимым.
♎ Весы
Весы, не верьте всему, что слышите. Копайте глубже и открывайте новые истины. Связь с вашей религиозной или духовной стороной станет важной темой для вас в этот день. Постарайтесь пообщаться с теми, кому доверяете.
Космический совет: духовные практики.
♏ Скорпион
Скорпион, бывают ситуации, когда мы выбираем совсем не то, что нам нужно. Этот день потребует от вас серьезного самоанализа. Задумайтесь о тех действиях, которые вы совершали в последнее время, подумайте, нет ли в них просчета.
Космический совет: проверьте сами себя.
♐ Стрелец
Стрелец, возможно вы задаете себе слишком высокую планку и именно с этим связаны ваши разочарования. Попробуйте убрать гордыню, простите тех, на кого держите обиду, позвоните родителям или наставникам. Вы сами увидите, как мир приобретет совсем другой оттенок.
Космический совет: держите эго в узде.
♑ Козерог
Козерог, вы зачем-то решили себя ограничивать в каких-то вещах. Понятно, что таким образом пытаетесь доказать себе наличие силы воли, однако не стоит забывать, что в этом теле вы живете один раз. Разве стоят эти ограничения ваших нервов?
Космический совет: реализуйте свой потенциал.
♒ Водолей
Мы празднуем наши победы с большим апломбом, но что происходит, когда мы оказываемся в беде? Рассматривайте эту неудачу как поворотный момент, Водолей, мудрость и взвешенный подход поможет справиться с любыми невзгодами.
Космический совет: воспринимайте неудачи как шанс.
♊ Рыбы
Рыбы, это время для радости, праздника и смеха. Приложите усилия, чтобы сознательно сделать свою жизнь лучше. Внимательно присмотритесь к вашему кругу общения. Все ли они готовы протянуть вам руку помощи в трудную минуту? Может быть пора вырвать сорняки из сада? Действуйте!
Космический совет: окружите себя достойными людьми.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 октября.