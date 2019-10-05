Очевидцы сообщили о задымлении в подвале здания МИД России на Смоленской площади в Москве 5 октября. По неподтвержденной пока информации, ЧП произошло во время проведения ремонтных работ.

Судя по кадрам, которые выкладывают очевидцы в социальной сети, к зданию приехали несколько машин скорой помощи. Кроме этого сообщается, что один из рабочих надышался дымом, его госпитализировали.

Сотрудники МЧС проверяют появившуюся информацию и ищут возможный очаг возгорания.

Официального подтверждения этого инцидента пока нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар произошел на горнообогатительном комбинате в КЧР.