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Очевидцы сообщили о задымлении в подвале здания МИД

, 22:35 Видео 38

По неподтвержденной пока информации, инцидент произошел во время ремонтных работ.

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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; Instagram @f.osmanov

Очевидцы сообщили о задымлении в подвале здания МИД России на Смоленской площади в Москве 5 октября. По неподтвержденной пока информации, ЧП произошло во время проведения ремонтных работ.

Судя по кадрам, которые выкладывают очевидцы в социальной сети, к зданию приехали несколько машин скорой помощи. Кроме этого сообщается, что один из рабочих надышался дымом, его госпитализировали.

Сотрудники МЧС проверяют появившуюся информацию и ищут возможный очаг возгорания.

Официального подтверждения этого инцидента пока нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар произошел на горнообогатительном комбинате в КЧР.

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