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  4. Мария Погребняк вышла на прогулку в роскошном кожаном платье

Мария Погребняк вышла на прогулку в роскошном кожаном платье

, 0:26 Фото 234

Поклонники в соцсетях буквально завалили комплиментами блогера и супругу знаменитого футболиста.

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Фото, видео: Instagram @mariapoga_

Известный блогер, супруга знаменитого футболиста и мать троих детей Мария Погребняк покрасовалась на столичных улицах в модном кожаном мини-платье. Черный наряд с пышными рукавами и застежкой-молнией снизу доверху дополнен стильными ботильонами на очень тонком и высоком каблуке и маленькой белой сумочкой с металлическими украшениями. Фото Мария опубликовала своем Instagram, собрав массу комплиментов подписчиков.

Instagram @mariapoga_

«Какое бомбическое фото!»

«Какое красивое и сексуальное платье, вам очень идет, Маш, прям ваш стиль».

«Образ — пушка!»

«У вас такой клевый стиль, просто загляденье».

«Ох и Маша! Очень красивая️. Платье — огонь!»

«А где можно купить такое платье?» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в одной из столичных кофеен Марии Погребняк подали салат «Цезарь» с червяком.

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