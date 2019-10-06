Мария Погребняк вышла на прогулку в роскошном кожаном платье

Известный блогер, супруга знаменитого футболиста и мать троих детей Мария Погребняк покрасовалась на столичных улицах в модном кожаном мини-платье. Черный наряд с пышными рукавами и застежкой-молнией снизу доверху дополнен стильными ботильонами на очень тонком и высоком каблуке и маленькой белой сумочкой с металлическими украшениями. Фото Мария опубликовала своем Instagram, собрав массу комплиментов подписчиков.
«Какое бомбическое фото!»
«Какое красивое и сексуальное платье, вам очень идет, Маш, прям ваш стиль».
«Образ — пушка!»
«У вас такой клевый стиль, просто загляденье».
«Ох и Маша! Очень красивая️. Платье — огонь!»
«А где можно купить такое платье?» — пишут комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в одной из столичных кофеен Марии Погребняк подали салат «Цезарь» с червяком.