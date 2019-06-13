«К встрече с ним я была не готова»: Марии Погребняк принесли салат с червяком

Светская львица Мария Погребняк рассказала в Instagram о том, что в одной из московских кофеен она заказала салат «Цезарь» с креветками, а ей принесли «Цезарь» с червяком. Девушка тут же попросила заменить блюдо. Официант уже через пять минут принес новое. Однако Мария выразила сомнения, что это другой салат. Ведь изначально его готовили около получаса. В итоге «Цезарь» включили в счет. Жене футболиста пришлось за него заплатить 780 рублей.

«Заказали с подругой „Цезарь“ и тут чисто случайно из-под салата на меня посмотрел жирненький червячок, а я на него. Он, конечно, может быть, и чистый белок, но ко встрече с ним в салате я была не готова!», — написала Мария.

Instagram @mariapoga_