«К встрече с ним я была не готова»: Марии Погребняк принесли салат с червяком

, 16:28 Видео 617

В итоге блюдо включили в счет, жена футболиста заплатила за него 780 рублей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @mariapoga_

Светская львица Мария Погребняк рассказала в Instagram о том, что в одной из московских кофеен она заказала салат «Цезарь» с креветками, а ей принесли «Цезарь» с червяком. Девушка тут же попросила заменить блюдо. Официант уже через пять минут принес новое. Однако Мария выразила сомнения, что это другой салат. Ведь изначально его готовили около получаса. В итоге «Цезарь» включили в счет. Жене футболиста пришлось за него заплатить 780 рублей.

«Заказали с подругой „Цезарь“ и тут чисто случайно из-под салата на меня посмотрел жирненький червячок, а я на него. Он, конечно, может быть, и чистый белок, но ко встрече с ним в салате я была не готова!», — написала Мария.

Instagram @mariapoga_

Подписчики тут же стали успокаивать жену футболиста и поделились своим неприятным опытом:

«Мне как-то попался тост с запеченным тараканчиком и тоже простое „извините“ и полный счет»;

«Сначала нужно попросить, чтобы принесли новый, а потом отдать этот, я так делаю»;

«В следующий раз, если вдруг очень сильно посолите это блюдо, тогда точно его же не принесут»;

«Вот так решишь червячка заморить, а червячок решит заморить тебя…».

Ласковые объятия Лазарева и Билана понравились Баскову — фото

Мария замужем за нападающим «Урала» Павлом Погребняк, они воспитывают троих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Азиза довела до слез Марию Погребняк.

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +8°
64.63
0.11 73.01
-0.03
Гороскоп на 13 июня: Стрельцы, погрузитесь в любовь!

Последние новости

16:59
Суд оставил в силе приговор Кокорину и Мамаеву
16:56
Неловкий момент: Чем закончилась встреча Собчак, Виторгана и Богомолова на вечеринке
16:48
Президент Молдавии призвал госслужащих и военных поддержать новое правительство
16:40
Видео: перепугавший финнов российский корабль пришвартовался в Хельсинки
16:38
Экс-ведущий «12 злобных зрителей» на MTV впал в кому
16:28
«К встрече с ним я была не готова»: Марии Погребняк принесли салат с червяком
16:25
Видео момента жуткого ДТП: автобус протаранил машину и сбил столб
16:18
«Выпил два коктейля»: Подробности инцидента с Луневым в аэропорту «Внуково»
16:05
Фото: обнаженная Цымбалюк-Романовская очаровала поклонников
15:55
Что известно о россиянах с танкеров, атакованных в Оманском заливе — видео
15:50
«Перешли на светлую сторону?» Литвинова удивила поклонников резкой сменой имиджа
15:40
Адвокат Кокорина намекнула, что в тюрьму футболистов «отправили» журналисты
15:32
Принятый за Сергея Цапка «вор в розыске» пока не задержан — фото
15:24
На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера находились 11 россиян — видео
15:12
Репортаж: Какие темы обсудят на саммите ШОС
15:07
Ласковые объятия Лазарева и Билана понравились Баскову — фото
15:02
«Очередное шоу»: Мамаев оценил судебный процесс по делу о драках
14:51
«Это привлекает туристов»: Оксимирон поддержал легализацию стрит-арта
14:37
Пожар произошел на территории завода «Красный выборжец» в Петербурге
14:37
Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама