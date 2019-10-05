«Я готов к семье, но первична любовь»: Кто станет новым героем шоу «Холостяк»

Несколько месяцев поклонники «Холостяка» гадают, кто станет новым героем шоу. В качестве вероятных кандидатов называлось множество имен — от рэпера Гуфа до блогера Гусейна Гасанова. Однако на этот раз авторы проекта решили не обращаться к представителям богемы. Новым лицом шоу станет человек немедийной профессии — стоматолог Антон Криворотов, пишет Super.ru.

Доктор Криворотов — один из немногих в мире специалистов по гнато-нейромышечной стоматологии и один из самых востребованных врачей своего профиля. Имея медицинскую практику в Москве, Антон проводит семинары и тренинги для медиков всего мира, а среди его пациентов немало известных людей. Тем же, кто не в состоянии позволить себе дорогостоящую медицинскую помощь, Криворотов нередко помогает бесплатно. Помимо этого стоматолог поддерживает экодвижение против использования пластика и загрязнения планеты.

Главное увлечение Антона — музыка. Совместно с американскими музыкантами он пишет песни в стиле hip age poetry, как называет их сам, и выступает на музыкальных фестивалях.

« Я готов к семье и к детям, но первична, конечно, любовь. Эталоном для меня являются партнерские отношения, основанные на доверии, взаимном уважении. Семья — это звено в цепи поколений. Поэтому я с большим вниманием отношусь к выбору любимого человека», — заявил Антон.

Ранее 5-tv.ru писал, что победительница шоу «Холостяк» с Егором Кридом Дарья Клюкина вышла замуж совсем за другого мужчину и сыграла свадьбу на роскошной вилле на озере Комо в Италии.