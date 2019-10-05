Видео страстного поцелуя Клюкиной и Чопова на свадьбе

В соцсетях множатся видео страстного свадебного поцелуя Дарьи Клюкиной и ее мужа Владимира Чопова. Участница шоу «Холостяк» и бизнесмен официально поженились еще 19 сентября, но сыграли свадьбу с родными и друзьями только сейчас. Грандиозная вечеринка прошла в Италии на роскошной старинной вилле Balbiano, расположенной на берегу озера Комо.
Тем временем подписчики Дарьи в Instagram наперебой обсуждают фото и видео со свадьбы и поздравляют молодоженов.
«Дашуля! Боже, как же ты прекрасна! Настоящая принцесса из сказки! Празднуем тоже и радуемся за вашу семью! Будьте счастливы!»
«Боже, как красиво! Это так здорово, когда желания совпадают с возможностями. И пусть все будут счастливы!»
«Как красиво! Как в сказке!»
«Мурашки! Как здорово, что сказки наяву реальны».
«Ты необыкновенная! Церемония просто мечта любой девочки! Счастья вам и любви на долгие годы!» — пишут фанаты Клюкиной.
Событие не могли пройти мимо злопыхатели, которые в подобные сказки не верят.
«Как-то сухо, где жених? Где эмоции? Будто за деньги замуж выходит… это тааак видно, я извиняюсь».
«Мне почему-то кажется, что там и любовью не веет. Хотела девочка богатую знаменитую жизнь — получила».
«Вы уже давно расписались же, к чему это показуха?»
«Люди понапридумывают себе искусственной радости и удовольствий и катаются в этом как поросята в луже», — пишут хейтеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пользователи соцсетей разглядели под нарядами невесты растущий животик и заподозрили, что Дарья Клюкина беременна.