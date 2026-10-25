«Если ты дебил и даешь поводы»: Natan откровенно высказался о ревности в браке

Natan объяснил, почему его жена не устраивает сцен ревности

Рэпер Натан Миронов, известный под творческим псевдонимом Natan, рассказал о том, есть ли место ревности в его семье.

«Моя жена не ревнивая, она разумный человек. Здесь же ревность в чем заключается: если ты дебил и даешь поводы для этого, то тогда можно. И ревность не доведется до такого момента, когда ты просто будешь как ненормальный ходить и ко всему ревновать — это уже „стоп"-отношения и до свидания», — рассказал музыкант Super.ru.

При этом по словам певца, он сам с большим вниманием и ревностью относится ко всему в своей жизни, включая дружбу, причем даже без видимых поводов.

Напомним, что избранницей музыканта стала Анастасия Швецова: официально супругами они стали в 2012 году. Жена певца — дизайнер, которая старается держать свою жизнь вне публичного поля. В 2012 году у них родился сын Натанаэль, а спустя шесть лет, в 2018-м, — еще один сын, Ратмир.

Звездный отец изменял своей супруге, в том числе в телевизионном эфире, откровенно флиртуя и делая неоднозначные намеки участницам проекта. Но Анастасия простила его и дала второй шанс.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как супруга актера Антона Хабарова относится к тому, что ее муж — секс-символ страны. По ее словам, она рада и счастлива тому, что ее супруг носит такое звание. Однако ревность не обходила стороной женщину.

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