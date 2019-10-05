Причиной задымления в здании МИД стало короткое замыкание

Короткое замыкание стало причиной задымления в подвале здания МИД РФ на Смоленской площади 5 октября. Об этом 5-tv.ru сообщили в МЧС. Дальнейшего возгорания в результате небольшого ЧП не было.

Ведомство в социальных сетях добавило, что пострадавших в результате инцидента нет.

❗️ Завершилось всё благополучно: очаг, вызванный коротким замыканием, локализован. Пострадавших нет. Большое спасибо МЧС за оперативность! pic.twitter.com/1eHz0K0k8Z — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 5, 2019

Пожарные расчеты прибыли к зданию МИД в 22.23 по местному времени. В настоящий момент все силы возвращаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о задымлении в подвале здания МИД. Также поступила информация о том, что в результате ЧП пострадал рабочий, однако позже она не подтвердилась.