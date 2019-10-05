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Причиной задымления в здании МИД стало короткое замыкание

, 23:31 Видео 49

По данным МИД РФ, в результате происшествия на Смоленской площади, никто не пострадал.

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Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru

Короткое замыкание стало причиной задымления в подвале здания МИД РФ на Смоленской площади 5 октября. Об этом 5-tv.ru сообщили в МЧС. Дальнейшего возгорания в результате небольшого ЧП не было.

Ведомство в социальных сетях добавило, что пострадавших в результате инцидента нет.

Пожарные расчеты прибыли к зданию МИД в 22.23 по местному времени. В настоящий момент все силы возвращаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о задымлении в подвале здания МИД. Также поступила информация о том, что в результате ЧП пострадал рабочий, однако позже она не подтвердилась.

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