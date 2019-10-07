Россия вернулась в ПАСЕ: как «цивилизованная Европа» вернулась к диалогу с РФ

О здравом смысле в политической среде Украины говорить пока рано. Так в понедельник, 30 сентября, Россия вернулась в ПАСЕ. Представители парламентов начали работу в полном объеме. Это важно, потому что цивилизованная Европа готова вести диалог с Россией. Корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте побывала на первом заседании, куда вернулся здравый смысл.

Секьюрити быстро свернули флаги Украины, Польши и Грузии. Все-таки, «это Европа, а не базар». Как справедливо прокричали все те же — антироссийские активисты, но уже не с галерки.

«Вот эти люди, которые сорвали выступление главы российской делегации. Охрана вывела нарушителей на улицу, и теперь они у стен Дворца Европы довольные раздают интервью украинским СМИ, радуются бессмысленной провокации», — рассказывает специальный корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте.

Они пришли в ПАСЕ якобы от всех свободных граждан Европы. Так написано в листовках. Но грош цена, конечно, таким заявлениям. Тем более, сколько именно стоит подобная выходка — никто из них никогда не признается.

«Такие элементы малороссийской карнавальной культуры. Нанятые за деньги люди с висящими к низу усами кричат про то, что Россия — страна агрессор во время выступления депутатов ассамблеи», — говорит заместитель председателя Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» Петр Толстой.

Но надо вернуться в главный зал ПАСЕ, чтобы увидеть начало дебатов о несанкционированных акциях протеста в Москве. Сама по себе повестка, конечно, удивительна, если не сказать больше. Поэтому сербский политик выразил негодование по-русски.

«Во Франции вся страна протестовала, 11 человек были убиты в конфликтах с полицией. Где их права?» — спросил делегат ПАСЕ от Сербии Александр Шешель.

Делегаты из Швеции, которые открывали дискуссию, прочли текст по бумажкам. Их пророссийская позиция была настолько очевидной, что даже социалистка из Норвегии не выдержала.

«Я думала, мы собрались тут поговорить о свободе слова, а не о России. А что я тут слышу?» — возмутилась делегат ПАСЕ от Норвегии Йетте Кристенсен.

Европейские ценности, смыслы ПАСЕ, общие интересы и полупустой зал на торжественной церемонии по случаю 70-летия Совета Европы. В юбилейных поздравлениях сплошь двусмысленности. Возможно, это влияние оформления праздника. В цветах украинского флага, отбивки исторического фильма, тот же желто-синий дуэт на плакатах.

«В 2019 м году у нас есть страны, которые бойкотируют ПАСЕ, есть страны, которые не платят членские взносы», — заявил глава консерваторов в ПАСЕ Ян Лидделл-Грэйнджер.

Глава объединенных левых в ПАСЕ голландец Тини Кокс тоже говорил об Украине и России, но в другом контексте. В его стране сенсация — депутаты требуют привлечь к ответственности Украину за сбитый малайзийский Boeing.

«Я думаю, это верное решение, потому что это предложение моей партии. Я надеюсь, у нас будет полная поддержка России, чтобы сделать это. Мы можем начать расследование», — сказал глава «Объединенных Левых» Тини Кокс.

Даже Макрону, видящего Европу от Лиссабона до Владивостока, досталось от украинцев. Правда, в свободолюбивом порыве он зачем-то встретился с Олегом Сенцовым. И, кажется, тут же пожалел об этом. По крайней мере, заметно с каким недоумением президент Франции вертит в руках именную тюремную кружку. Это сувенир — подарок Сенцова. Про российские застенки — осужденный за терроризм режиссер — не рассказывал. Вел себя скромно. Совсем не так, как на пресс-конференции в ПАСЕ.

Судя по другим микрофонам, не вызывающим демонстративного неудовольствия он в центре внимания украинских СМИ. Но вот что удивительно: никто кроме нас не задал бывшему узнику ни одного вопроса. Хотя в ПАСЕ Сенцов впервые.

«Я не Надежда Савченко — меня зовут Олег Сенцов, ну, вы знаете, наверное. Я здесь, чтобы делать все, что могу, у меня свой путь», — заявил Олег Сенцов.

Олег Сенцов — не Надя Савченко, но выступает с антироссийскими политическими заявлениями.

«Агрессия против моей страны со стороны России продолжается», — отметил он.

Украинцы в ПАСЕ, но прогуливают осеннюю сессию. И при этом гуляют в кулуарах.

«Мы были направлены сюда для проведения консультаций», — отметил председатель фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.

Впрочем, нардеп от «Батькивщины» хотя бы честно признался, разобраться во всех тонкостях украинской политической жизни — действительно, сложно.

«Послушайте, это же не меню в ресторане: хотим — едим, хотим — не едим. Значит, если вы здесь — позвольте возвращаться на заседание. Все устали уже от этого бесконечного балагана», — заявил политолог Армен Гаспарян.

Тем не менее Украина, Литва, Латвия, Эстония, Грузия и Польша создали новую группу — «Балтик плюс». Пока лишь для того, чтобы объявить в ПАСЕ бойкот.

«По принципу „заморозим уши назло соседу“ это такой бойкот, по-детски непосредственный. Поэтому отказались от сладкого, пропустили праздничные мероприятия, посвященные 70летию Совета Европы. Это значит не пошли в Страсбургскую оперу, не поели канапе на званом ужине и, видимо, обходят стороной это флаг Евросоюза, который когда-то слетал на Луну», — говорит специальный корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте.

Зато уже мечтают о космическом прорыве — к январю. Группа «Балтик плюс» перед зимней сессией ПАСЕ обязательно разучит новые песни о главном — о плохой России. А пока литовский делегат музицирует на эстонском рояле, подаренном Совету Европы еще в 96 году.

И на просьбу подобрать мелодию, соответствующую рабочему настроению, консерватор Эгидиус Варейкис выбрал «Мой путь» Фрэнка Синатры.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в бундестаге призвали «сделать первый шаг» в отмене антироссийских санкций.