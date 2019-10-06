За кого выходит замуж дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская сообщила в Instagram о своей помолвке, передает сайт Дни.ру. 18-летняя художница и дизайнер ответила согласием на просьбу ее избранника Никиты Кузьмина выйти за него замуж.

«Мне тут нашептывают на ушко разное, интересное. Обмолвилась, что помолвлены », — написала Маша.

На приложенном снимке художница и ее ухажер показывают руки с блестящими на свету обручальными кольцами. Судя по выражению лица, Михалкова-Кончаловская еще не до конца осознала, что стала невестой. Очевидно, для нее все произошло неожиданно. Никита сделал предложение возлюбленной в одном из петербургских кафе.

Instagram @welcometomaria

Молодой человек старше девушки на восемь лет, но разница в возрасте для них не преграда. Кузьмин переехал в Северную столицу вслед за Марией, а та подалась в город на Неве, чтобы реализовать свой творческий потенциал.

Знакомые Маши и поклонники ее дарования с восторгом приняли новость о будущей свадьбе. Но нашлись и скептики, которые посчитали, что браки в раннем возрасте недолговечны.

«Это супер! Два любящих сердца!»

«Долгих лет жизни вместе и счастья!»

«Так рано… это не надолго», — откликнулись подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Толкалина объяснила, почему ее 18-летнюю дочь не приглашают сниматься в кино.