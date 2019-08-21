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  4. Толкалина объяснила, почему ее 18-летнюю дочь не приглашают сниматься в кино

Толкалина объяснила, почему ее 18-летнюю дочь не приглашают сниматься в кино

, 10:55 Фото 287

По словам актрисы, Мария Михалкова-Кончаловская имеет другие увлечения в жизни, и съемки в фильмах в списке находятся далеко не на первом месте.

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Фото, видео : Instagram @welcometomaria

Актриса Любовь Толкалина наконец-то объяснила поклонникам, почему ее 18-летняя дочь Мария Михалкова-Кончаловская до сих пор не снимается в кино, передает Teleprogramma.Pro. По словам Толкалиной, данное занятие девушке пока неинтересно.

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«У нее другие интересы в жизни. Когда она поняла, что родители настаивают на съемках в кино, то сделала несколько татуировок, чтобы от нее отстали. С татуировками, как известно, в кино играть не берут», рассказала актриса во время эфира на радиостанции «Русское радио».

Отвечая на вопрос, чем же тогда интересуется ее дочь, Любовь Толкалина поведала, что основное увлечение Марии — это рисование. Также на программу была приглашена и сама девушка, которая добавила, что является очень категоричным и целеустремленным человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Толкалина покорила поклонников своими «бесконечными ногами».

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