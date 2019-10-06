Датский хоккеист совершил каминг-аут во время эфира на телевидении

Вратарь датской команды «Рунгстед Сайер Кэпитал» Йон Ли-Ольсен в эфире местного телеканала TV2 признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Хоккеист сказал, что, совершая каминг-аут, прекрасно отдает себе отчет в том, что на него могут посыпаться оскорбления, но он считает важным отстаивать свою позицию и, конечно же, продолжать играть в хоккей.

«Я считаю, что готов отстаивать свои интересы и играть в хоккей, несмотря ни на что. Я готов постоять за себя и других, еще не признавшихся геев. <…> Можно запросто быть геем и играть в хоккей», — произнес он во время эфира.

К слову, Йон Ли-Ольсен стал первым действующим хоккеистом, открыто заявившем о влечении к своему полу.

Это заявление прозвучало на пике карьеры спортсмена — в прошлом сезоне он стал чемпионом Дании по хоккею в составе «Сайер Кэпитал».

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