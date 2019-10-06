Датский хоккеист совершил каминг-аут во время эфира на телевидении

Вратарь датской команды «Рунгстед Сайер Кэпитал» Йон Ли-Ольсен в эфире местного телеканала TV2 признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Хоккеист сказал, что, совершая каминг-аут, прекрасно отдает себе отчет в том, что на него могут посыпаться оскорбления, но он считает важным отстаивать свою позицию и, конечно же, продолжать играть в хоккей.
К слову, Йон Ли-Ольсен стал первым действующим хоккеистом, открыто заявившем о влечении к своему полу.
Это заявление прозвучало на пике карьеры спортсмена — в прошлом сезоне он стал чемпионом Дании по хоккею в составе «Сайер Кэпитал».
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