Анфиса Чехова рассказала поклонникам о нелегком труде телевизионной звезды

Ведущая и актриса Анфиса Чехова ответила поклонникам гневным постом на выпады в ее адрес. Теледива обратила внимание подписчиков в Instagram на сложившийся парадокс: когда она выкладывает в соцсети фотографии из заграничного отдыха или дорогих отелей, получает в ответ много «лайков» и комментариев. Тут же, по словам Чеховой, ее начинают упрекать в том, что деньги достаются ведущей чрезмерно легко и незаслуженно. Когда же она выкладывает фото с работы, интерес к страничке Анфисы угасает, пишут Дни.ру.

«„Лайки» худеют как Алла Борисовна после замужества с Галкиным, «комменты» становятся такими же малочисленными, как население Ватикана. И никто ведь не напишет: «Молодец, Анфисочка, работает, зарабатывает на поездки и путешествия!» Какая несправедливость, не считаете? Что делать-то будем, друзья? Я в тупике», — написала Чехова.

Казалось бы, актриса объявила хейтерам шах и мат. Однако среди комментирующих этот пост вновь нашлись упрекающие.

«Хорошенькая работа: вертись у камеры, тебя оденут, накрасят, уложат, еще и заплатят».

Instagram @achekhova

На это автор поста ответила одной из комментаторов персонально.

«Ох, как мало вы знаете о моей работе. Готова поспорить, что от этой хорошенькой работы, вы уже через сутки взвоете» — предположила знаменитость.

Допустившую очередной выпад девушку поставили на место многочисленные фанаты звезды.

«Хотят так же — отдыхать и загорать, а вместо того, чтоб работать кассиром, могли бы и познать суть телевизионной профессии, чтоб было с чем сравнить. Анфис, не обращайте внимания, они же только и хотят, чтоб вы обратили на них внимание»;

«Быть красивой женщиной — тоже труд! Не все это понимают. Это вложение денег, работа и дисциплина»;

«Анфиса, я считаю, нас вообще не касается, сколько и каким образом вы зарабатываете, и на что тратите. Думаю, логично, что вы много работаете, это достойно уважения», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс примерила на Анфису Чехову образ медсестры из «Маски-шоу».