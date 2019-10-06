«Росла в лихие 90-е»: Хилькевич рассказала, как началась ее карьера

Анна Хилькевич рассказала поклонникам в Instagram о том, как ей удалось попасть в актерскую среду и получить соответствующее образование. Оказалось, артистка не лелеяла мечту о сцене и съемках в фильмах с раннего детства, как многие другие знаменитости.

«Желание стать артисткой ко мне пришло не сразу, не с самого детства, как у многих. Росла я Санкт-Петербурге, в лихие 90-е, поэтому отчетливо понимала, что собираюсь идти по стопам папы — заниматься „бизнесом“, так сказать », — поделилась воспоминаниями актриса.

Instagram @annakhilkevich

Однажды мама Анны Хилькевич привела ее на кастинг. 13-летняя девочка понравилась организаторам, и они захотели снимать ее в телевизионных проектах. Однако для этого родителям будущей звезды нужно было заплатить приличную сумму. Оказалось, что отбор был мошеннической схемой, и никаких съемок не предвиделось.

«Как и тысяча людей, которые повелись на этот лохотрон, я успешно прошла его. Мы согласились. Уж очень было мне это все интересно. Итак, курсы я окончила, только до съемок ни у кого так дело и не дошло! » — рассказала артистка.

На платных «мошеннических» занятиях Анну Хилькевич очень хвалили, поэтому будущая актриса приняла решение поступить в школу с театральным уклоном. Первые съемки артистки в фильмах проходили еще во время ее обучения в общеобразовательном учреждении. После завершения «первой ступени», звезда успешно сдала вступительные экзамены в театральный ВУЗ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Хилькевич расхвалила себя в глазах фанатов.