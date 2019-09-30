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«Трудолюбивая и добрая»: Хилькевич расхвалила себя в глазах фанатов — фото

, 10:48 Фото 1 805

Актриса написала откровенный пост в Instagram, в котором рассказала об основных чертах своего характера.

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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Актриса Анна Хилькевич написала новый пост в Instagram, в котором расхвалила саму себя. Изначально публикация была посвящена теме конфликтности. При этом, по словам артистки, она является совершенно неконфликтным человеком. Кроме того, Анна считает, что обладает такими качествами, как выносливость, трудолюбие и доброта.

«Я стараюсь жить честно, быть человечной, я не люблю обижать людей. Если с кем-то вступаю в конфликт, а это случается нечасто, но все же бывает, мне становится не по себе», — подчеркнула Хилькевич.

Instagram @annakhilkevich

Подписчики актрисы, в свою очередь, одобрили ее отношение к жизни.

«Прямо про себя читаю», — отметил один из них.

«Анна, полностью согласна с вами», — добавил другой.

«Ценю и уважаю вас», — признался пользователь.

«Хороший вы человек», — прокомментировал пост юзер.

Артистка поблагодарила поклонников за столь добрые отзывы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Хилькевич ответила на «обвинения» в излишней худобе.

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