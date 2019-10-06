Названы самые безопасные страны в случае апокалипсиса

Ученые из Университета Отаго рассказали, что причиной массовой гибели людей на планете может стать неизлечимая эпидемия. По мнению исследователей, опасное для всего человечества заболевание может быть вызвано открытиями в области биотехнологий, которые впоследствии спровоцируют мировую катастрофу.

Пережить апокалипсис практически невозможно, однако если в этот момент человек окажется в нужном месте, его шансы на выживание увеличатся, считают специалисты. Ученые представили список стран, которые могут служить надежным убежищем в случае глобальной эпидемии.

В первую тройку вошли Австралия, Новая Зеландия и Исландия. По мнению исследователей, условия этих стран позволяют не только выжить, но и воссоздать новую цивилизацию, пишет Science Alert.

Также, по словам специалистов, скрыться от мировой катастрофы можно будет на Кубе, в Японии, Барбадосе, Фиджи и на Ямайке.

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