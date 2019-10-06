Концерт ДДТ на «Газпром-Арене» был внезапно прерван

Концерт группы ДДТ, выступившей в завершение SYNERGY GLOBAL FORUM на «Газпром-Арене» вечером в субботу, 5 октября, был внезапно прерван. Легендарный коллектив исполнил всего несколько своих хитов, после чего на сцену вышел представитель стадиона и попросил завершить выступление.

Зрители желали продолжения концерта и начала кричать песни ДДТ, однако артисты были вынуждены покинуть сцену.

Instagram @misterlinar

По словам директора музыкальной группы Вячеслава Борюскова, организаторы мероприятия попросили музыкантов закончить выступление пораньше, чтобы зрители успели на метро. Дело в том, что концерт коллектива начался позже назначенного времени и поклонники ДДТ могли не успеть домой, если бы он продлился дольше, чем планировалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арнольд Шварценнегер прибыл в Петербург для выступления на SYNERGY GLOBAL FORUM 2019 и встретил копию «себя» — героя фильма «Терминатор».