  1. Пятый канал
  4. Концерт ДДТ на «Газпром-Арене» был внезапно прерван

Концерт ДДТ на «Газпром-Арене» был внезапно прерван

, 12:10 62

Музыкальный коллектив исполнил всего несколько песен, после чего выступление неожиданно прекратилось.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Рюмин Александр, 5-tv.ru

Концерт группы ДДТ, выступившей в завершение SYNERGY GLOBAL FORUM на «Газпром-Арене» вечером в субботу, 5 октября, был внезапно прерван. Легендарный коллектив исполнил всего несколько своих хитов, после чего на сцену вышел представитель стадиона и попросил завершить выступление.

Зрители желали продолжения концерта и начала кричать песни ДДТ, однако артисты были вынуждены покинуть сцену.

Instagram @misterlinar

По словам директора музыкальной группы Вячеслава Борюскова, организаторы мероприятия попросили музыкантов закончить выступление пораньше, чтобы зрители успели на метро. Дело в том, что концерт коллектива начался позже назначенного времени и поклонники ДДТ могли не успеть домой, если бы он продлился дольше, чем планировалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арнольд Шварценнегер прибыл в Петербург для выступления на SYNERGY GLOBAL FORUM 2019 и встретил копию «себя» — героя фильма «Терминатор».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Гороскоп на 6 октября: Рыбы, пора вырвать сорняки из сада

Последние новости

12:15
Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв
12:10
Концерт ДДТ на «Газпром-Арене» был внезапно прерван
11:58
«Злодейка!» Блэк Чайна примерила дерзкое кожаное мини с заклепками — фото
11:41
Онкологи рассказали о симптомах рака печени — видео
11:30
Американскую студентку изнасиловали в центре Петербурга
11:11
«Русская Кардашьян» показала пышные формы в мини-бикини на яхте — видео

Сейчас читают

Неизвестный изнасиловал безработную в «Лексусе» днем в центре Петербурга
ТОП-6 самых недоступных женщин по знаку зодиака
«Представьте себя на месте кружочка»: В сети удивились задачке для первоклашек

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев