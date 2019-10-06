Организатор Synergy Global Forum рассказал о прерванном выступлении «ДДТ»

Организатор Synergy Global Forum Григорий Аветов рассказал о выступлении группы «ДДТ» на площадке мероприятия в субботу, 5 октября. Ранее сообщалось, что поклонники музыкального коллектива были удивлены коротким выступлением рок-группы и требовали продолжения. Однако, по словам Аветова, хиты знаменитой группы звучали на сцене в течение 50 минут и окончание концерта никак нельзя назвать его срывом.

«Группа "ДДТ" отыграла большую часть своей основной программы <.> Я думаю, что они играли где-то минут 50. И финальную песню „Это все“, которую очень просил сыграть зал… Зал очень просил сыграть „Осень“ — они сыграли, и потом финальную песню „Это все“ тоже отыграли», — сообщил ректор школы бизнеса «Синергия» Аветов.

По его словам, в завершение выступления «ДДТ» на площадке действительно включили приглушенный свет, однако это было сделано для того, чтобы зрители без затруднений смогли покинуть зал. Во время звучания композиции «Это все» на часах уже было: 23.30. Окончание концерта было продумано с тем расчетом, чтобы зрители успели на метро.

«Это нельзя трактовать как срыв концертной программы, потому что мы не планировали делать прям полноценную концертную программы группы „ДДТ“. У нас же все-таки это концерт после форума», — заключил Аветов.

Instagram @misterlinar

Группа «ДДТ» выступила на стадионе «Газпром Арена» в рамках закрытия Synergy Global Forum наряду с Борисом Гребенщиковым и Вячеславом Бутусовым.

Ранее зрительница концерта «ДДТ» рассказала о случившемся инциденте.