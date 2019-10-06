Зрительница концерта на «Газпром Арене» рассказала о прерванном выступлении «ДДТ»

Зрительница концерта, прошедшего в завершение SYNERGY GLOBAL FORUM на «Газпром-Арене» вечером в субботу, 5 октября, рассказала о выступлении группы «ДДТ». Ранее сообщалось, что музыканты успели исполнить всего несколько своих песен, после чего удалились со сцены. Недоумевающие поклонники желали продолжения вечера и начали кричать хиты группы. Однако выступление не продолжилось — в результате все разошлись.

Одна из зрительниц концерта рассказала о случившемся.

«Они („ДДТ“ — Прим.ред.) пели песни, потом, я так поняла, закончилось время. Спели последние три-четыре песни, и все спокойно разошлись. Никаких там не было ни ситуаций, ни конфликтов, ничего такого», — поделилась очевидица.

Группа «ДДТ» выступила на стадионе «Газпром Арена» в рамках закрытия Synergy Global Forum наряду с Борисом Гребенщиковым и Вячеславом Бутусовым.

Ранее произошедший инцидент прокомментировал директор группы «ДДТ» Вячеслав Борюсков. По его словам, организаторы мероприятия попросили музыкантов закончить выступление пораньше, чтобы зрители успели на метро. Концерт коллектива начался позже заявленного времени.