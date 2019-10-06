  1. Пятый канал
  4. Зрительница концерта на «Газпром Арене» рассказала о прерванном выступлении «ДДТ»

Зрительница концерта на «Газпром Арене» рассказала о прерванном выступлении «ДДТ»

, 13:24 Видео 66

Музыкальный коллектив спел всего несколько песен в рамках SYNERGY GLOBAL FORUM, после чего артисты удалились со сцены.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Рюмин Александр, Instagram @misterlinar

Зрительница концерта, прошедшего в завершение SYNERGY GLOBAL FORUM на «Газпром-Арене» вечером в субботу, 5 октября, рассказала о выступлении группы «ДДТ». Ранее сообщалось, что музыканты успели исполнить всего несколько своих песен, после чего удалились со сцены. Недоумевающие поклонники желали продолжения вечера и начали кричать хиты группы. Однако выступление не продолжилось — в результате все разошлись.

Одна из зрительниц концерта рассказала о случившемся.

«Они („ДДТ“ — Прим.ред.) пели песни, потом, я так поняла, закончилось время. Спели последние три-четыре песни, и все спокойно разошлись. Никаких там не было ни ситуаций, ни конфликтов, ничего такого», — поделилась очевидица.

Группа «ДДТ» выступила на стадионе «Газпром Арена» в рамках закрытия Synergy Global Forum наряду с Борисом Гребенщиковым и Вячеславом Бутусовым.

Ранее произошедший инцидент прокомментировал директор группы «ДДТ» Вячеслав Борюсков. По его словам, организаторы мероприятия попросили музыкантов закончить выступление пораньше, чтобы зрители успели на метро. Концерт коллектива начался позже заявленного времени.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Гороскоп на 6 октября: Рыбы, пора вырвать сорняки из сада

Последние новости

13:46
Организатор Synergy Global Forum рассказал о прерванном выступлении «ДДТ»
13:38
По стопам Волочковой: Дэвид Бекхэм сделал фото в купели
13:24
Зрительница концерта на «Газпром Арене» рассказала о прерванном выступлении «ДДТ»
13:07
«Время бежит быстро!»: Пегова опубликовала свежие фото с повзрослевшей дочерью
12:51
Отрезанную голову 19-летней девушки нашли играющие дети в Чите
12:45
Федерация хоккея России подтвердила смерть игрока ХК «Сибирь» Мнацяна

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 октября
Неизвестный изнасиловал безработную в «Лексусе» днем в центре Петербурга
ТОП-6 самых недоступных женщин по знаку зодиака

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев