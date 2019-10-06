Актриса «Квартала 95» заявила, что Зеленский хочет вернуться в шоу

Президент Украины Владимир Зеленский после окончания срока своих полномочий намерен снова выступать на сцене, заявила актриса украинской юмористической студии «Квартал-95» Елена Кравец.

Согласно действующему законодательству Незалежной, глава государства исполняет свои полномочия на протяжении пяти лет, и не более двух сроков подряд. Соответственно, 41-летний уроженец Кривого Рога Зеленский, вступивший в должность 20 мая 2019 года, будет занимать ее до 2024 года.

По словам Кравец, несмотря на переход артиста из сферы юмористического контента, а именно проекта «Квартал-95» в политику, это не повлияло на его отношения с бывшими коллегами, пишет «Экономика сегодня».

Кравец вспомнила, что когда позвонила главе государства поздравить его с Днем независимости Украины 24 августа, тот якобы попросил участников «Квартала-95» быть на связи, так как не намерен зазнаваться.

« Я хочу оставаться на земле и через пять лет планирую вернуться », — цитирует Зеленского артистка.

Она также призналась, что экс-руководитель до сих пор, несмотря на занятость, не удалился из общих чатов участников студии и вычитывает все тексты.

Ранее «Квартал 95» решился показать пародию на Владимира Зеленского, которая посвящена типичному рабочему дню президента.