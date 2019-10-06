В Ozon выслушали бастующих петербургских курьеров

Руководство службы доставки интернет-магазина Ozon встретилось утром в воскресенье, 6 октября, с бастующими курьерами в Петербурге на территории центра логистики, пишет ФАН.

Менеджмент ритейлера на встрече представлял директор по инфраструктуре и каналам доставки Нил Спиккетт, а со стороны протестующих присутствовали около 80 человек.

Бастующие сотрудники передали руководству свои требования, в том числе по ошибкам в начислении зарплаты, и другим рабочим моментам.

В компании вновь заверили, что все обращения по поводу некорректных начислений заработной платы за сентябрь будут оперативно рассмотрены и устранены в течение 7 и 8 октября.

Забастовка курьеров Ozon началась в субботу, 5 октября, на складе компании на проспекте Обуховской Обороны. Сотрудники отказались выполнять свои функции из-за претензий по оплате за сентябрь. Всего в забастовке участвуют 200 сотрудников, которые создали профсоюз.

Тем не менее, часть курьеров Ozon в Петербурге в воскресенье, 6 октября, работает в штатном режиме, заказы доставляются.

Ozon является одним из крупнейших российских интернет-ритейлеров. Его ассортимент на конец 2018 года насчитывал 1,6 миллиона наименований товаров, а товарооборот составил 42,5 миллиарда рублей. Рекордным по количеству заказов стал предновогодний период прошлого года, когда в декабре каждые сутки поступало 138 тысяч заказов. Основными владельцами компании являются АФК «Система» и Baring Vostok.