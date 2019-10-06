Съемочная группа программы «Известия» попала под обстрел в ДНР

Съемочная группа программы «Известия» в воскресенье, 6 октября, в районе поселка Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики попала под обстрел. Поселок находится на линии разграничения. Группа в составе корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Полторанина, оператора Андрея Перфильева, а также в сопровождении местного журналиста Антона Бутковского и сотрудника народной милиции ДНР ездила снимать последствия ночной атаки на населенный пункт.

Когда группа приступила к работе начался новый обстрел, всем пришлось укрыться в подвале ближайшего дома. Атака продолжалась в течение полутора часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД ДНР обвинил Киев в саботаже мирного урегулирования.

С 21 июля в Донбассе объявлено бессрочное перемирие, которое украинские силовики нарушили уже через несколько часов, и с тех пор продолжают это делать. Всего лишь 1 октября Киев наконец подписал так называемую формулу Штайнмайера. Документом, в том числе предусматривается разведение сил конфликтующих сторон, а также предоставление особого статуса для Донбасса.