Подробности обстрела, под который попала съемочная группа программы «Известия»

Стали известны подробности обстрела, под который попала съемочная группа МИЦ «Известия».

Съемочная группа программы «Известия» в воскресенье, 6 октября, в районе поселка Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики попала под обстрел. Группа в составе корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Полторанина, оператора Андрея Перфильева, а также в сопровождении местного журналиста Антона Бутковского ездила снимать последствия ночной атаки на населенный пункт. Поселок находится на линии разграничения.

«Во время съемок мы были в сопровождении бойца народной милиции ДНР, а так же военного корреспондента народной милиции ДНР», — рассказал Алексей Полторанин.

Как сообщает корреспондент МИЦ «Известия» с места события, украинские военные начали обстреливать центральную улицу поселка из БМП-2 в 15.30 по местному времени. В это время съемочная группа находилась рядом с дорогой. Журналисты вместе с группой сопровождения начали искать место, чтобы укрыться и смогли спрятаться в подвале заброшенного здания администрации.

Обстрел продолжался в течение полутора часов. Шум канонады начал стихать только к 17 часам. После этого съемочная группа выбралась из подвала и перебежав обстреливаемую дорогу загрузились в автомобиль сотрудника народной милиции ДНР, на котором покинули зону обстрела.

Никто из членов съемочной группы не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД ДНР обвинил Киев в саботаже мирного урегулирования.

С 21 июля в Донбассе объявлено бессрочное перемирие, которое украинские силовики нарушили уже через несколько часов, и с тех пор продолжают это делать. Всего лишь 1 октября Киев наконец подписал так называемую формулу Штайнмайера. Документом в том числе предусматривается разведение сил конфликтующих сторон, а также предоставление особого статуса для Донбасса.