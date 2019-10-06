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Видео: Машина вылетела с дороги и протаранила толпу зрителей на уличных гонках на Украине

, 22:09 Видео 67

В результате ЧП, которое произошло в воскресенье, 6 октября, тяжелые травмы получил мужчина 1988 года рождения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Serhii Hudak, YouTube @Monah Kill

Автомобиль, участвовавший в уличных автогонках Timeattac в украинском городе Черкассы, вылетел с трассы и протаранил толпу зрителей. ЧП произошло в воскресенье, 6 октября, на кольцевом перекрестке по улице 30 лет Победы, сообщает издание Strana.UA.

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением на высокой скорости и автомобиль внезапно сошел с дороги. На опубликованных в сети кадрах видно, как один из зрителей, сбитый машиной, на несколько метров подлетел в воздух. В результате ДТП, пострадавший мужчина, 1988 года рождения, с тяжелыми травмами был госпитализирован.

По словам спикера патрульной полиции Черкасской области Зои Вовк, решение о проведении уличных гонок городской совет принял, не согласовывая с патрульной полицией. Вероятно поэтому не были предприняты надлежащие меры безопасности. Сейчас на месте ЧП работают следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в ДТП в Татарстане пострадали шесть человек, двое погибли.

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