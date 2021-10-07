Что можно и нельзя делать 7 октября в день Феклы Заревницы

День Феклы Заревницы отмечается 7 октября, согласно народному календарю.

История праздника

Фекла родилась в городе Иконии, который сейчас располагается на территории современной турецкой Коньи, в семье богатых язычников. Когда Фекле исполнилось 18 лет, она была обручена со знатным юношей. Однако после того, как девушка услышала проповедь апостола Павла, она решила не выходить замуж, а вместо этого посвятить себя служению вере.

Жених Феклы, разозлившись из-за решения невесты, попросил правителя арестовать апостола, обвинив его в том, что он якобы «воспрещает девам вступать в брак». Однако Фекла начала тайно посещать Павла, подкупая тюремных стражей.

Когда об этом стало известно, и Феклу, и Павла предали суду. Девушку было решено казнить на костре, однако, по преданию, в этот момент внезапно пошел сильный дождь и погасил огонь. Позже Фекла обратила в христианство и свою мать. Сама же она прожила до 90 лет и умерла в пещере, скрываясь от языческих жрецов.

Что нужно делать 7 октября

Традиционно, этот день женщины брались за прялки, чтобы вместе с нитями прялась и удача. Поэтому Феклу в народе и прозвали Запрядальницей. Сегодня принято ходить в лес за грибами-боровиками и хотя бы слегка наводить порядок в доме. Считается, что в таком случае домашние дела на протяжении следующего года будут даваться с особенной легкостью.

Также в Феклов день определяют, какой будет наступающая зима. Если птицы летят низко к земле, то зима придет рано и будет холодной. Гром же 7 октября, наоборот, сулит теплую и бесснежную зиму. В случае большого урожая рябины, зимой будет холодно. Кроме того, в старину в этот день старались играть свадьбы. Люди были уверены, что Фекла Запрядальница поспособствует счастью, пишет «Утро.ру».

Что нельзя делать 7 октября

Сегодня категорически нельзя брать деньги взаймы и отдавать долги. Не нужно ругаться и сквернословить. В народе верили, что в таком случае отрицательная энергия вернется с тройной силой. Также лучше на время отказаться от алкоголя и не посвящать себя труду. Все дела лучше отложить на другой день.

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