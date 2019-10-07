Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!

Сделайте терпение своей сверхдержавой, Раки. Люди всегда будут самыми сложными версиями самих себя и не в ваших силах менять других людей. Отвечайте за себя, и если вы хотите на кого-то повлиять, то станьте примером для других. Сосредоточьтесь не на обсуждении дел, а на их выполнении. Это будет гораздо эффективнее. Сегодня некоторые из вас могут почувствовать себя переутомленными или отягощенными обязанностями. Будьте честны с собой, Раки. Вы тот, кто решил преодолеть себя. Совет дня: «простота — это торговая марка гения».

Космический совет : сосредоточьтесь на том, чтобы быть здесь и сейчас.

Ум — прекрасный слуга, но опасный хозяин. Так говорят мудрецы. Близнецы, сегодня Вселенная посылает вам знак! Взгляните за пределы хитрости обезьяньего ума и выслушайте то, что уже давно ваше сердце говорит вам. Разрешение внутреннего конфликта, даст вам как ясность, так и чувство цели. Помните, что беспокойство о будущем, не приводит ни к чему хорошему, ведь как известно, проблемы необходимо решать по мере их поступления. Представляя сценарии наихудшего развития событий, вы уменьшаете свою способность справляться с тем, что происходит в настоящем, которое находится под вашим контролем.

Тельцы, есть некоторые вещи, которые кажутся отличной идеей прямо перед тем, как вы их сделаете. Не случалось ли с вами такой ситуации, что вы движетесь к цели, которая вам кажется правильной, но только вы проходите полпути, как приходит осознание, что это путь был выбран неверно и вы поступаете неправильно. Тельцы, для вас есть не очень хорошие новости: вы все еще тащите бремя с предыдущей недели. Не говоря уже о стрессе, который с этим связан. Пересмотрите свой список дел и расставьте приоритеты. Делегирование не столь важных, может быть секретом повышения вашей производительности.

Овны, сегодня вас ждут большие перемены. Эти изменения могут повлиять на все сферы вашей жизни. Поверьте, что Вселенная на вашей стороне, и подталкивает вас к выполнению того, что вам предначертано судьбой. Настало время начать работу над достижением глобальных целей. Если вы давно мечтали создать собственную компанию или сменить работу, то сегодня для этого самое подходящее время. Вы заслуживаете лучшего, и как только вы поймете, что нельзя жить вполсилы, никто не сможет помешать вам достичь желаемого.

Овны, сегодня вас ждут большие перемены. Эти изменения могут повлиять на все сферы вашей жизни. Поверьте, что Вселенная на вашей стороне. Одинокие Девы и Козероги получат шанс встретить свою половинку. Также звезды сообщают, что сегодня вам предстоит показать, как вы умеете работать в команде. Совместная работа над каким-либо проектом — это хороший способ оценить ваши коммуникативные способности и нацеленность на результат. Стрельцы, вы окружены людьми, которые поддерживают ваши начинания и помогают вам достичь новых высот. Продолжайте быть командным игроком.

♌ Лев

Для того, кто живет с позиции жертвы, любые неприятности — это настоящая беда. А для тех, кто чувствует себя лидером или воином, трудные времена — это время роста и возможностей. Посмотрите на мир с другой стороны и используйте препятствия, чтобы научиться летать. Это ваш путь к величию, Львы. Продолжайте использовать свои неудачи, чтобы повернуть колесо фортуны и достичь самого высокого результата и раскрыть свой потенциал. Грядущий день хорош для того, чтобы бросить себе вызов, рискнуть и смотивировать других стремиться к невозможному.

Космический совет: пусть «успех» станет вашим вторым именем.

♍ Дева

Девы, не бойтесь работать в паре или вступить в партнерство, сегодняшний день подарит вам прекрасную возможность, чтобы засиять и достичь невозможного. Вам выпадает шанс проявить себя и показать, что вы способны быть лидером. Однако помните, что порой «мы» имеет приоритет перед «я». Таким образом, сегодня наступает время баланса и гармонии, отличных отношений с теми, с кем вы решили работать. Одиноким Девам звезды сулят встречу со второй половинкой.

Космический совет: два — магическое число для вас на сегодня.

♎ Весы

Человеческий разум одновременно сложен и прекрасен, он избирателен в отношении информации, которую он хранит, и осторожен в защите эго от боли. Могут ли плохие воспоминания изолировать вас от чудесных возможностей, стоящих перед вами, Весы? Вы можете использовать силу своего ума, чтобы блокировать дурные намерения окружающих и при этом посылать позитивные намерения. Освободитесь от прошлого, перенаправив свои мысли.

Космический совет: подключитесь к силе вашего подсознания, чтобы послать позитивные сигналы в космос.

♏ Скорпион

Предсказанное сегодня разрушение всего основано на ложных убеждениях. Звезды говорят, что 7 октября Скорпионам предстоит столкнуться с испытаниями. Будьте осторожны! Однако помните, что Вселенная не посылает нам трудностей, с которыми мы не можем справиться. Поэтому стисните зубы и двигайтесь к цели. Знайте, что только в ваших силах преодолеть препятствия, которые нам уготованы. Так что не надейтесь на помочь посторонних. Соберите кусочки паззла и завершите начатое, как вы это умеете.

Космический совет: сегодня вас ожидает глобальный прорыв. Не сдавайтесь!

♐ Стрелец

Стрельцы, вы окружены людьми, которые поддерживают ваши начинания и помогают вам достичь новых высот. Продолжайте быть «командным игроком». Знайте, что все именно так, как и должно быть. И не забывайте, что все изменения, которые происходят, начались именно с вас. В ту секунду, когда вы решили стать «командным игроком», вы ощутили энергию любви и гармонии. Некоторые из вас, возможно, подумывают над тем, чтобы перестроить рабочее пространство. Таким образом, вы сосредоточитесь на работе, а не на том, что вас окружает. Космический совет: научитесь жить и работать в команде.

♑ Козерог

Звезды сулят вам выгодное партнерство, Козероги. Вы могли бы наткнуться на человека, который разделяет ваше мнение, верит в вашу цель и хочет, чтобы бизнес стал более разносторонним. Совместная работа над каким-либо проектом — это хороший способ оценить ваши коммуникативные способности и нацеленность на результат. Тем же, кто уже работает в паре, придет осознание, что вы непобедимы, когда работаете вместе. Продолжайте в том же духе. Космический совет: наилучший способ ускорить достижение результата.

♒ Водолей

Сегодня вам предстоит заниматься тем, что не очень свойственно для вас, Водолеи. А именно следовать правилам и нормам. Не отклоняйтесь слишком сильно от нормы. Если вы чувствуете себя застрявшим, не бойтесь обратиться к книгам, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Консультирование членов команды по мере необходимости — хороший способ выйти из этой колеи.

Космический совет: придерживайтесь того, что вы знаете. Позже будет много времени для экспериментов.

♊ Рыбы

Обратите внимание на пути, которые открываются для вас. Ответ на вопрос «куда мне идти?» можно найти, заглянув внутрь себя. Не позволяйте неуверенности в себе быть причиной, по которой вы можете упустить уникальную возможность. Помните, что, сказав «да» одной вещи, вы можете сказать «нет» — другой. Расставание с чем-то, что уже послужило своей цели, может изменить жизнь.

Космический совет: взвесьте все за и против, прежде чем сделать выбор.

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