Майли Сайрус закрутила новый роман после разрыва с Лиамом Хемсвортом

После того, как Майли Сайрус пережила череду расставаний, поклонники переживали за состояние певицы. Сначала звезда разорвала отношения с мужем Лиамом Хемсвортом, а после не сошлась характерами с подругой Кейтлин Картер. Фанаты заметили, что на фоне произошедших событий звезда сильно похудела, и решили, что виной всему — стресс и разочарование в любви.

Однако, судя по всему, сама поп-дива не стала придавать значения случившемуся. Спустя несколько месяцев после разрыва с супругом Сайрус закрутила новый роман — с австралийским певцом Коди Симпсоном. В сторис в Instagram исполнитель опубликовал трогательной видео со своей избранницей, где вместе с ней напевает популярную американскую песню.

Как пишет Daily Mail, Симпсон пытался добиться расположения Сайрус в течение десяти лет. Он влюбился в звезду в 12-летнем возрасте после встречи на премьере фильма «Голодные игры» и с тех пор надеялся завоевать ее сердце.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Майли Сайрус в бикини показала, как пережить расставание.