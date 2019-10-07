Ученые объяснили, чем вызвана леворукость

Ученые из Оксфордского университета подтвердили ранее выдвинутую гипотезу о том, что 25% случаев леворукости объясняется наследственностью. Для этого специалисты проанализировали генетический набор порядка 400 тысяч человек из британского биобанка, 39 тысяч из которых — левши.

« Из четырех генетических областей, которые были идентифицированы, три были связаны с белками, участвующими в развитии и структуре мозга », — отмечается на портале «Вокруг света».

В ходе исследования удалось установить, что у «леворуких» людей языковые области обоих полушарий действуют более слаженно, а следовательно, можно предположить, что левши лучших других справляются с вербальными задачами.

Также результаты эксперимента показали, что «леворукие» люди чаще «праворуких» обладают геном, снижающим риск болезни Паркинсона — «дрожательного паралича». Тем не менее, по словам ученых, связывать генетические особенности человека с его «леворукостью» пока рано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что биологи из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН создали искусственный «мини-мозг».