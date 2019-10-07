  1. Пятый канал
  4. Ученые объяснили, чем вызвана леворукость

Ученые объяснили, чем вызвана леворукость

, 11:34 146

Исследователи из Оксфордского университета проанализировали геномы примерно 400 тысяч человек из британского биобанка

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Ученые из Оксфордского университета подтвердили ранее выдвинутую гипотезу о том, что 25% случаев леворукости объясняется наследственностью. Для этого специалисты проанализировали генетический набор порядка 400 тысяч человек из британского биобанка, 39 тысяч из которых — левши.

«Из четырех генетических областей, которые были идентифицированы, три были связаны с белками, участвующими в развитии и структуре мозга», — отмечается на портале «Вокруг света».

В ходе исследования удалось установить, что у «леворуких» людей языковые области обоих полушарий действуют более слаженно, а следовательно, можно предположить, что левши лучших других справляются с вербальными задачами.

Также результаты эксперимента показали, что «леворукие» люди чаще «праворуких» обладают геном, снижающим риск болезни Паркинсона — «дрожательного паралича». Тем не менее, по словам ученых, связывать генетические особенности человека с его «леворукостью» пока рано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что биологи из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН создали искусственный «мини-мозг».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!

Последние новости

12:42
«Счастья и процветания»: Как Владимира Путина поздравили с 67-летием
12:33
В Санкт-Петербурге от дизентерии в детском саду пострадали девять детей
12:26
Во время задержания японская морская инспекция потопила северокорейскую шхуну
12:19
Российские города заносит снегом: гололедица привела к массовым авариям
12:11
Полиция Самары начала проверку после «покатушек» Гусейна Гасанова с мигалками
12:01
Кирпичная стена жилого дома рухнула в центре Нижнего Новгорода

Сейчас читают

Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!
Отрезанную голову 19-летней девушки нашли играющие дети в Чите
Анастасия Заворотнюк впервые появилась в Instagram после слухов о болезни

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев