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  4. Бойцы полка «Азов» перед отводом войск заняли село в Донбассе

Бойцы полка «Азов» перед отводом войск заняли село в Донбассе

, 9:50 Видео 127

По словам экс-депутата Рады Андрея Билецкого, бойцы остановились неподалеку от села Золотое по просьбе местных жителей.

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Фото, видео: YouTube / НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС - ХАРКІВ

Командир полка «Азов», бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий сообщил о том, что боевики подразделения заняли позиции вблизи села Золотое в Донбассе. Согласно Минским договоренностям, 7 октября из населенного пункта должны вывести украинские войска. Видеообращение главы «Азова» опубликовано на Youtube.

По словам Билецкого, бойцы подразделения заняли Золотое по просьбе местных жителей, которые якобы боятся оказаться в «серой зоне» после отступления украинских военных. Командир подразделения пообещал, что бойцы полка «Азов» никогда не покинут «последний блокпост».

«Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы», — цитирует Билецкого ФАН.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подписанной Киевом «формуле Штайнмайера», предусматривающей предоставление Донбассу особого статуса и проведение местных выборов под контролем ОБСЕ.

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