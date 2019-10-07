Бойцы полка «Азов» перед отводом войск заняли село в Донбассе

Командир полка «Азов», бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий сообщил о том, что боевики подразделения заняли позиции вблизи села Золотое в Донбассе. Согласно Минским договоренностям, 7 октября из населенного пункта должны вывести украинские войска. Видеообращение главы «Азова» опубликовано на Youtube.
По словам Билецкого, бойцы подразделения заняли Золотое по просьбе местных жителей, которые якобы боятся оказаться в «серой зоне» после отступления украинских военных. Командир подразделения пообещал, что бойцы полка «Азов» никогда не покинут «последний блокпост».
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Ранее 5-tv.ru рассказывал о подписанной Киевом «формуле Штайнмайера», предусматривающей предоставление Донбассу особого статуса и проведение местных выборов под контролем ОБСЕ.