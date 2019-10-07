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В Москве разыскивают пропавшего концертмейстера «Геликон опера»

, 11:08 33

Три дня назад женщина не вышла на работу и перестала отвечать на телефонные звонки.

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

В Москве ведется розыск пропавшего концентмейстера театра «Геликон опера» Аллы Жариковой. Как стало известно 5-tv.ru, с заявлением в полицию 5 октября обратился ее коллега композитор Сергей Чечетко.

На работу 66-летняя женщина не вышла еще 4 октября. На звонки беспокоящихся коллег она не отвечала. По адресу, где проживала концентмейстер, тоже никто не открыл.

По предварительной информации, никаких неврологических проблем со здоровьем у нее раньше замечено не было. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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