Ирина Пегова в очередной раз замотивировала подписчиков в Instagram придерживаться здорового образа жизни. Актриса играет главную роль в спектакле «Онегин» и должна отправиться с гастролями в Минск. Однако даже перед полетом артистка ради идеальной фигуры решила уделить время пробежке в спортзале.

Звезда опубликовала короткий ролик, на котором продемонстрировала потрясающую физическую форму. На кадрах Ирина Пегова в спортивном костюме, очках и с удобно собранными в хвост волосами занимается на беговой дорожке.

«Перед полетом полезно или нет?» — спросила у подписчиков знаменитость, пожелав всем «здорового утра».

Поклонники Ирины Пеговой привыкли к невероятной активности своего кумира, находящегося в постоянном движении. Актриса не перестает делиться с фанатами новыми увлечениями и публикует в соцсети отчеты о том, как: поднимается в горы на лошади, ныряет в море с яхты, участвует в велозабеге и другом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова опубликовала свежие фото с повзрослевшей дочерью.