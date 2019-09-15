«Лихачка» Пегова в оранжевых штанах поучаствовала в заезде на велосипедах

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова вместе с другими коллегами по цеху приняла участие в благотворительной акции «ТеатРалли». Звезда прокатилась на велосипеде по Москве, а после опубликовала фотографии со своего спортивного развлечения в Instagram.

Снимки знаменитости развеселили пользователей сети. К выбору наряда для заезда Пегова подошла творчески: вместо скучного спортивного костюма, теледива выбрала свободные оранжевые штаны и черную кофту, а на голову надела ободок с ярко-оранжевыми кисточками.

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Хотя до финиша артистка в числе первых не добралась, ее образ запомнился участникам благотворительной акции. Мимо него не смогли пройти и фанаты. В комментариях под публикацией они оставили шквал комплиментов любимой, вечно улыбающейся и активной актрисе.

Instagram @pegovairina

«Вот лихачка!»

«Да вы живчик, Ирочка!»

«Какая Молодец! Я тоже обожаю кататься на велосипеде!»

«Вы молодец, то что любите движ, не сидите на месте, а постоянно куда-нибудь движетесь».

«Ирина, как Вам идет все к лицу: и одежда, что бы Вы не надели, и Ваша фантастическая улыбка», — отметили фолловеры.

Ране 5-tv.ru сообщал, что лохматая Пегова с жутковатым макияжем показала закулисье.