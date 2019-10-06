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«Время бежит быстро!»: Пегова опубликовала свежие фото с повзрослевшей дочерью

, 13:07 Фото 183

Знаменитая актриса показала, как вместе со своей наследницей крутится перед зеркалом.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Известная российская актриса Ирина Пегова не привыкла выставлять личную жизнь напоказ. После того, как в 2011 году звезда развелась с актером Дмитрием Орловым, она перестала сообщать журналистам о своих взаимоотношениях с мужчинами, да и в Instagram знаменитость старается не выкладывать снимки с представителями противоположного пола, чтобы избежать нелепых слухов.

Тем не менее, жизнь дочери, рожденной в браке с Орловым, Пегова не стремится держать в тайне. То и дело звездная мать публикует снимки со своей наследницей, на которых запечатлены самые значительные моменты в судьбе юной красавицы: первое сентября, путешествие за границу и многое другое.

Постепенно из робкой малышки Таня превращается во взрослую девушку. Вот она уже начала краситься и теперь вместе с матерью крутится перед зеркалом, прежде чем выйти из дома.

На своей странице в Instagram Пегова опубликовала серию фотографий, на которых вместе с Татьяной приводит себя в порядок: надевает сережки, поправляет прическу. В подписи к публикации звезда отметила, что ее дочь стала уже совсем взрослой.

«Время бежит неумолимо быстро!» — написала знаменитость.

Instagram @pegovairina

Подписчики были в восторге от подросшей дочери своего кумира. В комментариях они отметили, что девочка растет очень женственной и нежной. Не обделили комплиментами и Пегову. Фанаты похвалили актрису за то, что она подает наследнице достойный пример.

«Две принцессы!»

«Вы очаровательные! Вам надо в фильме сняться. Настоящее время и 20 лет спустя. Отлично будете дополнять друг друга!»

«Сестрички-красавицы!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра Пеговой удивила юзеров слишком большой схожестью с актрисой.

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