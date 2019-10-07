Кирилл Вышинский назначен исполнительным директором «России Сегодня»

Экс-главный редактор издания «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский назначен на должность исполнительного директора информационного агентства «Россия Сегодня» в понедельник, 7 октября. Об этом сообщают «Ведомости».

Коллегами Кирилла Вышинского на новом посту станут журналисты Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян.

Украинские власти арестовали Кирилла Вышинского в 2018 году. Журналиста обвинили в государственной измене. Больше года экс-руководитель «РИА Новости Украина» провел в СИЗО. В сентябре 2019 года в рамках обмена заключенными в формате «35 на 35» между Россией и Украиной Вышинский прилетел в Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин пообщался с Кириллом Вышинским после заседания дискуссионного клуба «Валдай».