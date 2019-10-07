«Тот, кто не умирал, не поймет»: Фриске не позволяла себе плакать перед смертью

Жанна Фриске не могла позволить себе плакать перед смертью. Об этом рассказывала сама певица — в сети появилась первая глава автобиографической книги, которую готовит к публикации друг артистки сценарист Геннадий Куркин.

Во фрагменте, который стал доступен поклонникам покойной звезды, Жанна рассказывает о том, как она отправилась на лечение в Нью-Йорк. По словам Фриске, она очень боялась огласки своего диагноза, потому что «когда правду кроме тебя знает кто-то еще, она становится необратимой».

Супруг певицы — телеведущий Дмитрий Шепелев — не мог без слез рассказывать о состоянии возлюбленной. В опубликованном отрывке книги говорится, что при записи видеообращения мужчина несколько раз останавливался, потому что начинал плакать, а после и вовсе разрыдался. Фриске признается: ей тоже хотелось «вывыть и выплакать» свое горе, но сделать этого она не могла. Как бы ни стремилась к этому артистка, заплакать у нее не получалось.

«Тот, кто не умирал, не поймет — это острое, постыдное, уродливое двухголовое чувство, любовь и зависть уходящего к остающемуся», — цитирует StarHit первую главу готовящейся к выходу книги.

Певица Жанна Фриске умерла в июне 2015 года — причиной смерти стало онкологическое заболевание, которое любимице публики так и не удалось победить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что не стало девочки, которую перед своей смертью пыталась спасти певица.