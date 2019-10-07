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Сорванное перемирие: перед выведением войск ВСУ усилило обстрелы Донбасса

, 16:58 Эфирная новость 14

Похоже мирный процесс затягивается, местные жители опасаются провокаций со стороны украинских радикалов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serhii Hudak, 5-tv.ru

В Донбассе готовятся к масштабной операции — отводу войск. Разведение сил, о котором удалось договориться на последней встрече контактной группы, должно было начаться сегодня. Но похоже мирный процесс затягивается, местные жители опасаются провокаций со стороны украинских радикалов.

Накануне, ВСУ обстреляли поселок Коминтерново. Под огонь попала и съемочная группа «Известий». Журналисты укрылись в подвале, сама атака длилась три часа. К счастью никто не пострадал.

Интенсивный огонь по населенному пункту украинские военные начинают с наступлением темноты — и заканчивают только под утро. Обстреливают главную улицу поселка, а потому местные жители сюда почти не выходят. Позиции ВСУ расположены всего в пятистах метрах от дороги.

Алексей Полторанин передает из Донбасса.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с жителями поселка Коминтерново, в котором они рассказали о ежедневном прицельном обстреле их домов украинскими военными.

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