В Госдуме обсуждают либерализацию ОСАГО

В Госдуме приступают к рассмотрению законопроекта о так называемой либерализации ОСАГО. Документ очень спорный, требует взвешенных решений.

Страховщики самостоятельно начнут выбирать тариф для клиента. При этом учитывать будут, в том числе навыки вождения. Водителям предложат устанавливать в автомобилях специальные датчики, которые будут фиксировать все маневры и скорость.

Мера необязательная. Но при вычислении стоимости страховки будет учитываться. Без такого устройства на машине водителям за ОСАГО придется выложить гораздо большую сумму.

Подробнее об этом расскажем в вечернем выпуске Известий в 18:30.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об увеличении страховых выплат при оформлении ДТП по европротоколу с 1 октября текущего года.