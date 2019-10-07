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Путин впервые за четыре года поднял зарплату президента

, 18:48 7

В 2015 году зарплата главы государства была сокращена на 10% в связи с кризисом.

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин в понедельник, 7 октября, выпустил указ об индексации на 4,3% зарплаты для президента, премьер-министра, а также глав силовых ведомств.

Правительству РФ дано поручение обеспечить финансирование данных государственных расходов. 

Повышение произошло впервые за четыре года после того, как в 2015 году зарплата главы государства была сокращена на 10% в связи с кризисом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов заявил, что повышение зарплат президента, премьера и глав многих ведомств страны является плановой индексацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о масштабном сокращении госслужащих с 2020 года.

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