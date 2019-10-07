«Халява кончилась»: Равшана Куркова дала женщинам 35+ совет по уходу за собой

Российская актриса театра и кино Равшана Куркова по достижении 35-летнего возраста обнаружила неприятные изменения в своей физической форме и решила взяться за себя основательно. Уроженка Ташкента поделилась с подписчиками в Instagram, что всегда была худой, а потом спокойно ела «любую гадость, запивая ее сладкой газировкой». При этом спорт в жизни артистки отсутствовал.
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Актриса напоминает, что «нетренированное тело не использует свой потенциал в полном объеме, быстро устает, мало может, а лишнее забирает у него легкость».
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Перепробовав различные виды спорта, Равшана выбрала силовые нагрузки под присмотром тренера, а также занятия йогой и стретчинг.
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При этом Куркова обратила внимание любительниц отговорок, что если нет возможности заниматься в спортзале, нужно делать упражнения дома. Несмотря на бешеный ритм, необходимо правильно расставить приоритеты, и вместо часа сидения в соцсетях, лучше заняться своей физической формой.
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Подписчики засыпали ее уточняющими вопросами про тренировки, питание и витамины, и поделились своим опытом физических нагрузок.
Ранее Равшана Куркова рассказала, как двадцать лет назад переехала в Москву.