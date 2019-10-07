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«Халява кончилась»: Равшана Куркова дала женщинам 35+ совет по уходу за собой

, 19:35 Фото 352

39-летняя актриса напутствовала любящих отговорки представительниц прекрасного пола заняться спортом.

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Фото, видео: Instagram @rav_shana

Российская актриса театра и кино Равшана Куркова по достижении 35-летнего возраста обнаружила неприятные изменения в своей физической форме и решила взяться за себя основательно. Уроженка Ташкента поделилась с подписчиками в Instagram, что всегда была худой, а потом спокойно ела «любую гадость, запивая ее сладкой газировкой». При этом спорт в жизни артистки отсутствовал.

«После 35 лет халява закончилась. Ок, я все так же выглядела худой в одежде, но тело постепенно менялось — стала „заплывать“ талия, „полез“ живот, округлились ляжки», — призналась она.

Instagram @rav_shana

Актриса напоминает, что «нетренированное тело не использует свой потенциал в полном объеме, быстро устает, мало может, а лишнее забирает у него легкость».

«Я сказала себе „стоп“ и начала менять ситуацию. Пересмотрела рацион питания. Подружилась со спортом — тренируюсь минимум четыре раза в неделю», — рассказала она.

Перепробовав различные виды спорта, Равшана выбрала силовые нагрузки под присмотром тренера, а также занятия йогой и стретчинг.

«Да, чуда сразу не произошло. Но спустя полгода процесс пошел, и я начала становится лучшей версией себя. Сейчас я сильнее, гибче, выносливее, чем 15 лет назад, мне нравится, как чувствует себя и выглядит мое тело», — уверяет 39-летняя актриса.

При этом Куркова обратила внимание любительниц отговорок, что если нет возможности заниматься в спортзале, нужно делать упражнения дома. Несмотря на бешеный ритм, необходимо правильно расставить приоритеты, и вместо часа сидения в соцсетях, лучше заняться своей физической формой.

«Никогда не поздно начать. Сегодня, кстати, отличный день для нового старта», — напутствовала Равшана поклонников.

Подписчики засыпали ее уточняющими вопросами про тренировки, питание и витамины, и поделились своим опытом физических нагрузок.

Ранее Равшана Куркова рассказала, как двадцать лет назад переехала в Москву.

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