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Двойная игра: в Госдуме прокомментировали срыв сроков вывода войск из Донбасса

, 20:39 Эфирная новость 51

Запланированный на понедельник долгожданный процесс разведения сторон не состоялся по инициативе Киева.

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Фото, видео: ТАСС / Валентин Спринчак, 5-tv.ru

В понедельник, 7 октября, в Донбассе должен был стартовать долгожданный процесс разведения сторон. Конкретно — в районе населенных пунктов Золотое. И параллельно — в Петровском.

Но уже точно можно сказать — должны были начать, потому как все срывается. В лучшем случае переносится.

Предыстория такая: договорились о зоне безопасности в Золотом, Петровском, а также в Станице Луганской еще в 2016. И даже развели войска, но киевские подразделения снова заняли эти территории.

А демилитаризация — необходимое условие для дальнейшего примирения, для саммита в нормандском формате, например. И казалось, что спустя три года, с новым президентом Украины процесс сдвинулся с мертвой точки. И 2 октября участники контактной группы по Донбассу согласовали график.

Но украинские националисты конкретно полк «Азов», уходить отказались из Золотого, наоборот укрепили позиции.

В интервью «Известиям» депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко назвал срыв сроков отвода войск в Донбассе доказательством двойной игры Украины.

Алексей Полторанин следит за развитием событий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что об отмене запланированного разведения сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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