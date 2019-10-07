Киев заявил о срыве разведения сил в Донбассе

Согласованное 1 октября между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками разведение сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе в понедельник, 7 октября, выполнить не удастся. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, пишет «Экономика сегодня».

По его словам, несколько дней назад эти населенные пункты якобы были обстреляны силами самопровозглашенных республик, тогда как в договоренностях было прописано, что отвод войск возможен только в случае длительного затишья.

Теперь Киев готов приступить к имплементации соглашения при условии отсутствия обстрелов на седьмой день.

Характерно, что бойцы националистического батальона «Азов» буквально перед отводом войск заняли позицию вблизи села Золотое якобы по просьбе местных жителей.

Украина 1 октября наконец-то подписала так называемую «формулу Штайнмайера» — документ об урегулировании ситуации в Донбассе, а также согласилась на разведение сил. Однако на практике становится очевидным, что Киев не спешит к урегулированию более чем пятилетнего конфликта на юго-востоке страны. Одной из причин этому могли стать практически ежедневные акции протеста как националистов, так и менее радикально настроенных жителей Незалежной, которые якобы усмотрели в достигнутых договоренностях команды президента Владимира Зеленского «сдачу позиций» Москве.