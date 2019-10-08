День памяти святого Сергия Радонежского: Что можно и нельзя делать 8 октября

Православная церковь во вторник, 8 октября, вспоминает подвижника русской земли Сергия Радонежского, который за свои праведные деяния был причислен к лику святых. Именно он основал Троицкий монастырь под Москвой, который ныне называется Троице-Сергиевой лаврой. Он также вошел в историю как реформатор монашества в северных регионах России.

Родился под Ростовом Великим в 1314 году в боярской семье, и при крещении получил имя Варфоломей. В семилетнем возрасте он повстречал в лесу инока, который помолился за мальчика, после чего у него проявилась тяга к изучению священных книг.

Когда родители Варфоломея переехали в Радонеж, молодой человек решил посвятить себя церкви. Слава о его целительстве быстро распространилась далеко за пределы города. Помимо исцеления от недугов всех нуждающихся, он тихими и кроткими словами мог примирить даже самых враждующих князей.

Однажды ему явилась Божия Матерь в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова и обещала всегда покровительствовать его святой обители.

Прожив до глубокой старости преподобный прозрел свою кончину, призвал братию и сказал им: «Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную». После этого в 1392 году он преставился.

Спустя три десятка лет его мощи и одежды были найдены нетленными, а в 1452 году он был причислен к лику святых.

Что нельзя делать в этот день:

День 627-й годовщины с момента преставления преподобного Сергия Радонежского следует провести в смирении. На Руси обязательно мылись в бане, надевали чистую одежду, убирались в доме. Считалось, что отказывать в помощи в добрых делах нельзя.

Что можно делать в этот день:

Чудотворец помогает в учебе, судебных тяжбах, исцелении, в том числе душевном, усмирении гордыни, а потому нужно помолиться. Стоит быть в хорошем расположении духа и собраться за столом всей семьей — сегодня хорошо закладывать новые полезные привычки и традиции.

День Ангела:

Главный именинник дня — Сергей. Также своих небесных покровителей сегодня чествуют Александр, Герман, Евфросиния, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман и Федор.

Приметы:

Если будет хорошая погода, то она простоит три недели.

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