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В Китае кот попал под капельницу после ночи с пятью кошками

, 3:59 70

Некастрированный питомец пустился во все тяжкие в гостинице для животных.

Фото: www.globallookpress.com © imagebroker/Digfoto

Коту потребовалась капельница с глюкозой после бурной ночи в китайской зоогостинице, пишет новозеландское издание Nzherald. Хозяин животного оставил своего питомца по кличке Сяопи в спецзаведении провинции Гуандун. Перед этим он предупредил сотрудников, что самец не кастрирован. Работники спецгостиницы не придали значения словам клиента и выпустили кота гулять по помещению.

До рассвета Сяопи спарился с пятью кошками, рассказал позже возмущенный хозяин. И это лишь те самки, что попали в поле зрения камер видеонаблюдения. По словам мужчины, после пережитой ночи его кот плохо себя чувствовал, и ему понадобилось лечение. Сейчас питомца ничего не тревожит.

Работники зоогостиницы принесли клиенту извинения и возместили затраты на ветеринара. То же самое они намерены сделать для хозяев забеременевших кошек.

Ранее 5-tv.ru писал, какие штрафы могут назначить недобросовестным владельцам домашних питомцев.

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