Какие штрафы могут назначить недобросовестным владельцам домашних питомцев

За нарушения прав «братьев наших меньших» владельцы собак и других домашних животных серьезно поплатятся.

Кроме уже существующей статьи за жестокое обращение с животными планируется ввести еще целый список нарушений, за которые будут сурово карать.

Документ подготовлен Федерацией кинологов России. В нем 12 пунктов. Среди них наказание за натравливание животных, за отказ хозяев содержать своих питомцев, за незаконное использование зверей в культурно-зрелищных мероприятиях.

Кроме этого вне закона будут объявлены стихийные рынки по продаже животных, передвижные зверинцы и контактные зоопарки.

За каждое нарушение проект предусматривает штрафы. Их сумма колеблется от 100 рублей до 300 тысяч в зависимости от тяжести преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему не работает закон о жестоком обращении с животными.