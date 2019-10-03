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Какие штрафы могут назначить недобросовестным владельцам домашних питомцев

, 9:15 31

Помимо статьи за жестокое обращение с животными, планируется ввести еще целый список нарушений, за которые будут наказывать.

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

За нарушения прав «братьев наших меньших» владельцы собак и других домашних животных серьезно поплатятся.

Кроме уже существующей статьи за жестокое обращение с животными планируется ввести еще целый список нарушений, за которые будут сурово карать.

Документ подготовлен Федерацией кинологов России. В нем 12 пунктов. Среди них наказание за натравливание животных, за отказ хозяев содержать своих питомцев, за незаконное использование зверей в культурно-зрелищных мероприятиях.

Кроме этого вне закона будут объявлены стихийные рынки по продаже животных, передвижные зверинцы и контактные зоопарки.

За каждое нарушение проект предусматривает штрафы. Их сумма колеблется от 100 рублей до 300 тысяч в зависимости от тяжести преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему не работает закон о жестоком обращении с животными.

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