Анна Михалкова развеяла слухи о пластической операции одним снимком

45-летняя актриса и телеведущая Анна Михалкова показала, как выглядит без косметики и фотошопа. В последние годы дочь прославленного режиссера заметно похудела и помолодела лицом. Преображение заслуженной артистки породило слухи о ее пластической операции.

Сама того не ведая, Михалкова развеяла сложившийся миф. В Instagram она выложила фото, на котором лежит в розовом свитшоте. На ее лице нет макияжа. Более того, актриса специально жмурится, чтобы дать подписчикам разглядеть ее морщины.

«Все так быстро, все так мимолетно! Где же это „здесь и сейчас“? Как его поймать? Раз — и середина осени! Раз — и старшим почти по 20 лет, раз — и Лиде скоро в школу! Как не пропустить эту радость от первых двух нижних зубов у детей? Как удержать запах опавших листьев? Как записать все на жесткий диск? Это не человеческая скорость проживания жизни! Чуть помедленнее кони», — философствует Михалкова в подписи под снимком.

Instagram @anikiti4na

Быстротечность жизни, как известно, остановить не дано. Зато притормозить возрастное увядание знаменитости точно удается. И для этого она не прибегает к ботоксу. Актриса следит за питанием, ест только здоровую пищу и занимается спортом.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестры Михалковы поразили фанатов атмосферным снимком.