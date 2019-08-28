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«Спасибо за эстетику»: Сестры Михалковы поразили фанатов атмосферным снимком

, 5:00 Фото 124

Черно-белым фото поделилась Надежда в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео : Instagram @nadiamixalkova

Надежда Михалкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте атмосферное черно-белое фото. На снимке актриса в черном элегантном платье запечатлена со своей старшей сестрой Анной. Надежда расположилась на кушетке, а Михалкова-старшая сидит на полу, закинув ногу наверх, одна из которых босая, а другая — в туфле. Фотография очень напоминает кадр из фильма.

Гороскоп на 28 августа: Козерог, выйдете из тьмы в свет!

Instagram @nadiamixalkova

Поклонники пришли в восторг от образов сестер и поделились своим восхищением в комментариях.

«Шикарная работа фотографов. Шикарные женщины. Браво!»

«Не сладенькие девочки и не агрессивные самки. Женщины, красивые, настоящие, разные всякие, прекрасные. Спасибо за эстетику»;

«Никитичны, вы обе искренне просто бомбические!»

«Да сколько же можно этой красоты! Я уже хочу такую прическу, такое платье, а теперь еще и такие ноги!» — написали фолловеры.

Ранее старшая дочь Михалкова рассказала о проблемах в семье. 45-летняя актриса поделилась с подписчиками в Instagram своими переживаниями.

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Гороскоп на 28 августа: Козерог, выйдете из тьмы в свет!

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