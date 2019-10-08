По факту ДТП с тремя погибшими в Белгородской области возбуждено уголовное дело

По факту смертельной аварии в Белгородской области возбуждено уголовное дело. По версии следователей, 30-летний мужчина сбил троих велосипедистов — мать и двоих детей десяти и 12-ти лет. Все скончались на месте. Водитель с места ДТП скрылся.

Сначала патрульные нашли автомобиль подозреваемого, а позднее и самого мужчину. Водительского удостоверения при нем не было. Выяснилось, что он неоднократно садился за руль пьяным и попадал в аварии. Полиции теперь предстоит защитить нарушителя от самосуда — жители села требуют выдачи убийцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что двое погибли, еще 6 пострадали в результате ДТП с маршруткой в Курске.